ЕС намерен потратить на «управление границами» в Центральной Азии более €21 млн

Евросоюз планирует профинансировать целый ряд проектов в республиках Центральной Азии, связанных с миграционными вопросами и экономическим развитием «с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп», выяснил RT. На эти цели Брюссель готов потратить более €21 млн — одну из самых значительных сумм, которую когда-либо тратил на некоммерческие цели в данном регионе.

Грант на проекты выделяет Международный центр развития миграционной политики (ICMPD) — организация, спонсируемая Европейским союзом.

В описании тендера, с которым ознакомился RT, сказано, что «программа содействия управлению границами в Центральной Азии» представляет собой «долгосрочную инициативу».

В рамках проекта планируется финансировать НКО в пяти странах региона — Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Среди прописанных задач: «оказание содействия» организациям гражданского общества, работающим в приграничных регионах, формирование в обществе дискуссий по вопросам миграции и приграничных территорий.

В тендерной документации также отмечается, что приоритет при выдаче гранта будет отдан организациям, находящимся в тесном сотрудничестве с соответствующими местными органами власти государств Центральной Азии.

Ещё одним важным условием реализации проектов в рамках программы ЕС должна стать их так называемая видимость, то есть усиление внимания общества к тематикам проекта, социальный резонанс. Общим дедлайном для подачи заявок на гранты в рамках программы обозначено 19 ноября.

Как ранее сообщал RT, ЕС активно финансирует НКО и гражданское общество в странах региона. Так, в феврале 2023 года Брюссель выделил €5,4 млн на поддержку гражданского общества в Казахстане, а в 2022 году профинансировал проекты «по продвижению демократии» в Таджикистане на сумму €500 тыс.