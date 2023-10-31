МИД России назвал недопустимыми удары ЦАХАЛ по Сирии на фоне конфликта с ХАМАС
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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.
«Он отметил неприемлемость израильских авиаударов по территории САР, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Лавров также указал на недопустимость распространения эскалации на Сирию и другие страны региона.
Ранее Военная хроника писала, что израильские военные постепенно продвигаются вглубь городских кварталов на севере и северо-востоке Газы.