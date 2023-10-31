Военная хроника: силы ЦАХАЛ продвигаются вглубь городских кварталов Газы

Израильские военные постепенно продвигаются вглубь городских кварталов на севере и северо-востоке Газы.

Об этом пишет Военная хроника.

«Израильские сухопутные войска постепенно продвигаются вглубь городских кварталов на севере и северо-востоке Газы, в районе Бейт-Халия и в окрестностях города Бейт-Ханун», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦАХАЛ делает ставку на применение механизированных групп в сопровождении пехоты и старается ликвидировать все угрозы с безопасного расстояния. ХАМАС, в свою очередь, проводит диверсионные рейды с применением квадрокоптеров со сбросами.

«Количество убитых и раненных в прямых боестолкновениях измеряется в лучшем случае десятками с каждой из сторон», — пишет Военная хроника.

Ранее израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» в ответ на пуск противотанковой ракеты.