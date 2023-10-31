Армия Израиля заявила о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в ответ на обстрелы

Израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» в ответ на пуск противотанковой ракеты, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что по посту ЦАХАЛ у границы с Ливаном была выпущена противотанковая ракета.

Также с ливанской территории были произведены выстрелы из миномётов.

В ответ израильская армия ударила по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.