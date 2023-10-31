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Армия Израиля заявила о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в ответ на обстрелы

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Израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» в ответ на пуск противотанковой ракеты, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в ответ на обстрелы
  • globallookpress.com
  • © Ilan Assayag/XinHua

Отмечается, что по посту ЦАХАЛ у границы с Ливаном была выпущена противотанковая ракета.

Также с ливанской территории были произведены выстрелы из миномётов.

В ответ израильская армия ударила по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

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