Армия Израиля заявила о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в ответ на обстрелы
Израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» в ответ на пуск противотанковой ракеты, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
- globallookpress.com
- © Ilan Assayag/XinHua
Отмечается, что по посту ЦАХАЛ у границы с Ливаном была выпущена противотанковая ракета.
Также с ливанской территории были произведены выстрелы из миномётов.
В ответ израильская армия ударила по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
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