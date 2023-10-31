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Блинкен заявил о необходимости изучить возможность «гуманитарных пауз» в Газе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о позиции американских властей по поводу необходимости рассмотреть возможность введения «гуманитарных пауз» в секторе Газа.
Блинкен заявил о необходимости изучить возможность «гуманитарных пауз» в Газе
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом он сказал, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.

«В Газу должны поступать продовольствие, вода, медикаменты и другая необходимая гуманитарная помощь для мирного населения», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности.

«Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз», — добавил Блинкен.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что гуманитарная помощь в сектор Газа будет заблокирована, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение ХАМАС.

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