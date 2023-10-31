Блинкен заявил о необходимости изучить возможность «гуманитарных пауз» в Газе
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Об этом он сказал, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.
«В Газу должны поступать продовольствие, вода, медикаменты и другая необходимая гуманитарная помощь для мирного населения», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности.
«Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз», — добавил Блинкен.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что гуманитарная помощь в сектор Газа будет заблокирована, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение ХАМАС.