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Патрушев: США продолжают беззастенчиво эксплуатировать и грабить другие страны

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске заявил, что США продолжают беззастенчиво эксплуатировать и грабить другие страны.
Патрушев: США продолжают беззастенчиво эксплуатировать и грабить другие страны
  • РИА Новости

«Под предлогами защиты якобы «демократических ценностей» и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ярким примером данной деятельности американских властей является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии.

«По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане», — указал он.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.

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