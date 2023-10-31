Патрушев: США продолжают беззастенчиво эксплуатировать и грабить другие страны

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске заявил, что США продолжают беззастенчиво эксплуатировать и грабить другие страны.

«Под предлогами защиты якобы «демократических ценностей» и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ярким примером данной деятельности американских властей является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии.

«По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане», — указал он.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.