Патрушев: США продолжают беззастенчиво эксплуатировать и грабить другие страны
- РИА Новости
«Под предлогами защиты якобы «демократических ценностей» и борьбы с международным терроризмом США продолжают беззастенчиво эксплуатировать другие страны мира», — цитирует его ТАСС.
По его словам, ярким примером данной деятельности американских властей является грабительская политика в отношении африканских государств, дестабилизация англосаксами обстановки в Ливии, Сирии.
«По такой же схеме они действовали в Ираке, Афганистане», — указал он.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.