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Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля возле Красного моря

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Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля возле Красного моря, сообщила пресс-служба израильской армии.
Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля возле Красного моря
  • Gettyimages.ru
  • © Matan Shmuel

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В связи с произошедшим сработали сирены воздушной тревоги в районе города Эйлат.

«Сирены прозвучали в районе Эйлата, южный Израиль, в связи с вторжением вражеского летательного аппарата», — сообщили в армии Израиля.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль перешёл к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС.

30 октября представитель движения ХАМАС в Газе Абдул Латиф аль-Кану в прямом эфире RT отверг заявления о продвижении израильских танков вглубь анклава.

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