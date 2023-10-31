Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля возле Красного моря
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Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В связи с произошедшим сработали сирены воздушной тревоги в районе города Эйлат.
«Сирены прозвучали в районе Эйлата, южный Израиль, в связи с вторжением вражеского летательного аппарата», — сообщили в армии Израиля.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль перешёл к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС.
30 октября представитель движения ХАМАС в Газе Абдул Латиф аль-Кану в прямом эфире RT отверг заявления о продвижении израильских танков вглубь анклава.