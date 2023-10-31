МИД: Россия даст жёсткий ответ на любые новые выпады Японии

Российская сторона будет применять для Японии жёсткие чувствительные контрмеры на новые конфронтационные выпады японских властей, заявили в МИД России.

В дипведомстве отметили, что после начала спецоперации по защите Донбасса Токио проводит враждебный курс в отношении России, передаёт РИА Новости.

В качестве примера приводятся санкции, разжигание русофобских настроений внутри японского общества, а также наращивание военной активности с НАТО у дальневосточных рубежей России.

Отмечается, что в таких условиях Москва не видит возможности продолжать с Токио диалог о заключении документа, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных отношений.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией.