Офис Зеленского: в США о нехватке снарядов у ВСУ заявили, что они нужны Израилю

Американские конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 мм у ВСУ, ответив, что они нужны и Израилю.

Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале офиса Владимира Зеленского.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался во время визита в Киев двухпартийной делегации палаты представителей конгресса США.

«Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 мм, но Израилю они тоже нужны», — сказал демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не может спасти Киев от поражения.

Также в Bloomberg отметили, что союзники не верят в способность США помогать сразу Израилю и Украине.