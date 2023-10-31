Офис Зеленского: в США о нехватке снарядов у ВСУ заявили, что они нужны Израилю
Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале офиса Владимира Зеленского.
Отмечается, что данный вопрос обсуждался во время визита в Киев двухпартийной делегации палаты представителей конгресса США.
«Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 мм, но Израилю они тоже нужны», — сказал демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не может спасти Киев от поражения.
Также в Bloomberg отметили, что союзники не верят в способность США помогать сразу Израилю и Украине.