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Офис Зеленского: в США о нехватке снарядов у ВСУ заявили, что они нужны Израилю

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Американские конгрессмены заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 мм у ВСУ, ответив, что они нужны и Израилю.

Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в Telegram-канале офиса Владимира Зеленского. 

Отмечается, что данный вопрос обсуждался во время визита в Киев двухпартийной делегации палаты представителей конгресса США.

«Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 мм, но Израилю они тоже нужны», — сказал демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли. 

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не может спасти Киев от поражения.

Также в Bloomberg отметили, что союзники не верят в способность США помогать сразу Израилю и Украине.

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