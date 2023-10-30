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Шеф ближневосточного бюро RT: ЦАХАЛ вводит всё больше пехоты в сектор Газа

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Армия Израиля вводит всё больше пехоты на территорию сектора Газа и совершила самую массированную бомбардировку анклава за всё время конфликта, рассказала в своём сюжете шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина.

Как отметила Финошина, в мире усиливается критика и осуждение израильской операции, в это же время военизированная организация «Хезболла», поддерживаемая Ираном в Ливане, продолжает боестолкновения с израильскими силами на севере.

Вместе с этим США, продолжающие поставки оружия Израилю, воздерживаются от комментариев о проводимой ЦАХАЛ военной операции в секторе Газа, напомнила журналист.

Ранее Мария Финошина побывала у границ сектора Газа в израильском городе Сдерот. Она опубликовала видео, на котором показана северная часть анклава, где постоянно раздаются звуки работы авиации ЦАХАЛ.

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