Шеф ближневосточного бюро RT: ЦАХАЛ вводит всё больше пехоты в сектор Газа
Как отметила Финошина, в мире усиливается критика и осуждение израильской операции, в это же время военизированная организация «Хезболла», поддерживаемая Ираном в Ливане, продолжает боестолкновения с израильскими силами на севере.
Вместе с этим США, продолжающие поставки оружия Израилю, воздерживаются от комментариев о проводимой ЦАХАЛ военной операции в секторе Газа, напомнила журналист.
Ранее Мария Финошина побывала у границ сектора Газа в израильском городе Сдерот. Она опубликовала видео, на котором показана северная часть анклава, где постоянно раздаются звуки работы авиации ЦАХАЛ.