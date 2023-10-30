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Шеф ближневосточного бюро RT показала, что происходит в израильском Сдероте

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Шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина побывала у границ сектора Газа в израильском городе Сдерот. Она опубликовала видео, на котором показана северная часть анклава, где постоянно раздаются звуки работы авиации ЦАХАЛ.
Шеф ближневосточного бюро RT показала, что происходит в израильском Сдероте
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Работает израильская артиллерия с обеих сторон их позиций. Вы помните, что 300 тыс. резервистов было призвано, и буквально с первых дней израильской военной операции они были размещены на границе с Газой, в южных районах Израиля, которые тут же были массово эвакуированы», — рассказывает Финошина в видео.

По её словам, удивительным образом в этих районах всё ещё остаются люди, кто-то даже возвращается домой.

27 октября СМИ сообщили, что ракета попала в дом в израильском Сдероте.

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