Шеф ближневосточного бюро RT показала, что происходит в израильском Сдероте
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«Работает израильская артиллерия с обеих сторон их позиций. Вы помните, что 300 тыс. резервистов было призвано, и буквально с первых дней израильской военной операции они были размещены на границе с Газой, в южных районах Израиля, которые тут же были массово эвакуированы», — рассказывает Финошина в видео.
По её словам, удивительным образом в этих районах всё ещё остаются люди, кто-то даже возвращается домой.
27 октября СМИ сообщили, что ракета попала в дом в израильском Сдероте.