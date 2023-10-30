Глава МВД России Колокольцев прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл во Вьетнам с официальным визитом.

Об этом говорится в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

«Владимир Колокольцев прибыл во Вьетнам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита российский министр проведёт встречи с председателем правительства Вьетнама Фам Минь Тинем и министром общественной безопасности страны генералом То Ламом.

Кроме того, запланирована церемония возложения венка к мавзолею первого вьетнамского президента Хо Ши Мина.

16 октября Владимир Колокольцев прибыл в Лаос с официальным визитом.