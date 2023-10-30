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Число погибших сотрудников БАПОР после эскалации на Ближнем Востоке достигло 64

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Число погибших сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 64, заявил генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.

Об этом Лаззарини сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Я потерял 64 коллеги всего за три недели», — сообщил он.

Ранее в ООН сообщили, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР в секторе Газа.

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