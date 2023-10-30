ЦПВС: ВКС России нанесли авиаудары по пунктам управления боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли авиационные удары по пунктам управления боевиков в провинции Идлиб в Сирии.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооружённых формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он.

Отмечается, что в результате атаки ВС России поразили пункты управления боевиков в районах населённых пунктов Инкзик и Баб Аллах в Идлибе.

19 октября ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в сирийском Идлибе.