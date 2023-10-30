Оператор RT Халед Эльдерра рассказал, как потерял 12 родственников в Газе

Оператор RT Халед Эльдерра рассказал корреспонденту Марине Косаревой, как потерял 12 родственников при ударе ЦАХАЛ по Газе.

Трёхэтажный дом, в котором жили брат Халеда с семьёй, а также ещё две сестры, племянники и жена второго брата, оказался полностью разрушен. На его месте образовалась воронка глубиной 8 м.

В течение пяти дней тела родственников Халеда вытаскивали из-под завалов. Выживший брат, друзья и соседи доставали тела с помощью лопат, так как техники для этого нет.

По словам мужчины, во время военных действий палестинские семьи, как правило, живут в трёх разных домах. Именно это спасло его сына, который в момент удара находился в другом здании. Связь с сыном после обстрелов была потеряна, так как Израиль отключил сеть.

Только сегодня Халед смог с ним созвониться.

Как стало известно ранее, Палестина проводит переговоры по услугам Starlink, чтобы восстановить связь в секторе Газа.