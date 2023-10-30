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WSJ: Запад опасается дефицита оружия из-за Израиля и Украины

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В странах Запада нарастают опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы в условиях ограниченных производственных мощностей и продолжающихся конфликтов, в которых участвуют Израиль и Украина. Об этом пишет The Wall Street Journal.
WSJ: Запад опасается дефицита оружия из-за Израиля и Украины
  • globallookpress.com
  • © Ilan Assayag/XinHua

Как сообщает издание, представители оборонной сферы обеспокоены тем, что в таких условиях снарядов и другого вооружения может не хватить для снабжения всех союзников.

Оборонная промышленность членов НАТО при этом не имеет достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему, такое заявление сделал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он призвал активно наращивать арсенал, чтобы обеспечивать наличие необходимых запасов, сообщается в статье, которую цитирует ИноТВ.

Как утверждал Столтенберг, странам НАТО необходимы либо огромные запасы оружия, либо свободные производственные мощности для быстрого изготовления необходимого оружия и боеприпасов.

Welt am Sonntag сообщала, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall поднял цены на 155-мм боеприпасы в полтора раза. Этими снарядами Германия снабжает украинскую армию, а также пополняет запасы бундесвера.

Вместе с этим, по данным председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, цена артиллерийского снаряда натовского калибра с начала конфликта на Украине выросла в четыре раза — с €2 тыс. до €8 тыс.

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