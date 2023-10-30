Жительница Израиля рассказала RT, что семь её родственников попали в плен ХАМАС

Жительница Израиля Шира Хаврон 7 октября, после вторжения ХАМАС, потеряла связь с 11 членами своей семьи. В эфире RT она рассказала, что четверо из них погибли.

«Мы узнали, что два моих дяди, тётя и сиделка моего дяди были убиты. Сейчас мы полагаем, что остальных семерых членов семьи ХАМАС взяло в заложники», — сказала девушка.

Спустя 22 дня после начала боевых действий премьер-министр Биньямин Нетаньяху лишь даёт обещания гражданам по поводу спасения пленных, считает она.

«Мы призываем, как можно скорее вызволить их оттуда. На этой войне это должно быть приоритетом для израильского правительства и для всего мира, поскольку это гуманитарный кризис. Там находятся невинные мирные жители, которые, вероятно, напуганы», — заявила Хаврон.

30 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные в ходе наземной операции на территории сектора Газа освободили одну израильскую военнослужащую, находившуюся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.