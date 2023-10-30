Армия Израиля при операции в Газе освободила из заложников свою военнослужащую
- globallookpress.com
- © Ilia Yefimovich/dpa
Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ.
«В ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», — говорится в заявлении.
Отмечается, что освобождённая военнослужащая чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьёй.
Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.