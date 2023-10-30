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Армия Израиля при операции в Газе освободила из заложников свою военнослужащую

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные в ходе наземной операции на территории сектора Газа освободили одну израильскую военнослужащую, находившуюся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.
Армия Израиля при операции в Газе освободила из заложников свою военнослужащую
  • globallookpress.com
  • © Ilia Yefimovich/dpa

Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

«В ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», — говорится в заявлении.

Отмечается, что освобождённая военнослужащая чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьёй.

Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.

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