Армия Израиля при операции в Газе освободила из заложников свою военнослужащую

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные в ходе наземной операции на территории сектора Газа освободили одну израильскую военнослужащую, находившуюся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

«В ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», — говорится в заявлении.

Отмечается, что освобождённая военнослужащая чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьёй.

Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.