RT в Telegram
Подпишись

NBC: переговоры по заложникам осложнены из-за призыва ХАМАС поставить топливо

Короткая ссылка
Переговоры по вопросу освобождения заложников осложнены тем, что палестинское движение ХАМАС потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа.
NBC: переговоры по заложникам осложнены из-за призыва ХАМАС поставить топливо
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники. 

«ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны хотят освобождения большой группы своих граждан», — заявил телеканалу американский источник.

По словам другого источника, переговоры между сторонами конфликта зашли в тупик ещё до расширения Израилем операций на территории сектора Газа.

Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить