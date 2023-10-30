NBC: переговоры по заложникам осложнены из-за призыва ХАМАС поставить топливо
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны хотят освобождения большой группы своих граждан», — заявил телеканалу американский источник.
По словам другого источника, переговоры между сторонами конфликта зашли в тупик ещё до расширения Израилем операций на территории сектора Газа.
Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.