NBC: переговоры по заложникам осложнены из-за призыва ХАМАС поставить топливо

Переговоры по вопросу освобождения заложников осложнены тем, что палестинское движение ХАМАС потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа.

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны хотят освобождения большой группы своих граждан», — заявил телеканалу американский источник.

По словам другого источника, переговоры между сторонами конфликта зашли в тупик ещё до расширения Израилем операций на территории сектора Газа.

Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором показаны три израильские женщины, попавшие в плен во время атаки «Бригад аль-Кассам» на Израиль.