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В Польше задержан норвежский радикал, намеревавшийся воевать на Украине

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В Польше задержан норвежский радикал, намеревавшийся воевать в рядах Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.
В Польше задержан норвежский радикал, намеревавшийся воевать на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Damian Lugowski

Об этом говорится на сайте министра — координатора польских спецслужб.

Отмечается, что мужчина был задержан благодаря совместной работе сотрудников агентства внутренней безопасности Польши и польских пограничников. 

«Мужчина имеет прямые связи с неонацистскими группами. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Норвегию», — говорится в заявлении. 

Уточняется, что задержанный планировал примкнуть «к Международному легиону территориальной обороны Украины».

Ранее сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Дэниела Бёрка.

Также стало известно, что на Украине британского наёмника Джордана Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.

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