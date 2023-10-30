В Польше задержан норвежский радикал, намеревавшийся воевать на Украине

В Польше задержан норвежский радикал, намеревавшийся воевать в рядах Вооружённых сил Украины в зоне специальной военной операции.

Об этом говорится на сайте министра — координатора польских спецслужб.

Отмечается, что мужчина был задержан благодаря совместной работе сотрудников агентства внутренней безопасности Польши и польских пограничников.

«Мужчина имеет прямые связи с неонацистскими группами. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Норвегию», — говорится в заявлении.

Уточняется, что задержанный планировал примкнуть «к Международному легиону территориальной обороны Украины».

Ранее сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Дэниела Бёрка.

Также стало известно, что на Украине британского наёмника Джордана Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.