Кандидат в президенты США обещает не дать Украине втянуть американцев в войну
- AP
- © John Locher
«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война, вообще-то, не в интересах каждой отдельной страны», — написал он в X.
По словам Рамасвами, единственный вариант, при котором подобная война может случиться, — это если «страны вроде Украины со стимулами к широкой войне сумеют втянуть США в таковую».
«Этого не произойдёт при моём руководстве», — подчеркнул он.
Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее выразил мнение, что Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния.