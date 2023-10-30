Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещает не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув в конфликт Соединённые Штаты.

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война, вообще-то, не в интересах каждой отдельной страны», — написал он в X.

По словам Рамасвами, единственный вариант, при котором подобная война может случиться, — это если «страны вроде Украины со стимулами к широкой войне сумеют втянуть США в таковую».

«Этого не произойдёт при моём руководстве», — подчеркнул он.

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее выразил мнение, что Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния.