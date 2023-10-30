RT в Telegram
Подпишись

Кандидат в президенты США обещает не дать Украине втянуть американцев в войну

Короткая ссылка
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещает не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув в конфликт Соединённые Штаты.
Кандидат в президенты США обещает не дать Украине втянуть американцев в войну
  • AP
  • © John Locher

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война, вообще-то, не в интересах каждой отдельной страны», — написал он в X.

По словам Рамасвами, единственный вариант, при котором подобная война может случиться, — это если «страны вроде Украины со стимулами к широкой войне сумеют втянуть США в таковую».

«Этого не произойдёт при моём руководстве», — подчеркнул он.

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее выразил мнение, что Украина сейчас гибнет по вине США, стремящихся расширить НАТО и свою сферу влияния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить