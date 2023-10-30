В ЕК не стали оценивать последствия отказа Киева продлить транзит газа из России
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«Соглашение действует до 31 декабря 2024 года. Это достаточно отдалённая перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент», — цитирует РИА Новости представителя ЕК Тима Макфи.
При этом он напомнил, что в ЕС стремятся отказаться от российских энергоресурсов и перейти на «зелёные» технологии.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа из России.