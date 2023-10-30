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В ЕК не стали оценивать последствия отказа Киева продлить транзит газа из России

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В Еврокомиссии отказались оценивать возможные последствия решения Украины не продлевать транзит газа из России после 2024 года.
В ЕК не стали оценивать последствия отказа Киева продлить транзит газа из России
  • Gettyimages.ru
  • © songqiuju

«Соглашение действует до 31 декабря 2024 года. Это достаточно отдалённая перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент», — цитирует РИА Новости представителя ЕК Тима Макфи.

При этом он напомнил, что в ЕС стремятся отказаться от российских энергоресурсов и перейти на «зелёные» технологии.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа из России.

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