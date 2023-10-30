В ЕК не стали оценивать последствия отказа Киева продлить транзит газа из России

В Еврокомиссии отказались оценивать возможные последствия решения Украины не продлевать транзит газа из России после 2024 года.

«Соглашение действует до 31 декабря 2024 года. Это достаточно отдалённая перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент», — цитирует РИА Новости представителя ЕК Тима Макфи.

При этом он напомнил, что в ЕС стремятся отказаться от российских энергоресурсов и перейти на «зелёные» технологии.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа из России.