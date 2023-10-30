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В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

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Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова совместно с двумя комитетами нижней палаты парламента внесла на рассмотрение депутатов Госдумы проект постановления об обращении российских парламентариев к ООН в связи с массовой гибелью детей в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.
В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Соответствующий документ есть в думской электронной базе.

«Государственная дума... принять обращение... к Организации Объединённых Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта», — цитирует проект постановления РИА Новости.

В документе подчёркивается, что несовершеннолетние в настоящий момент составляют 40% от общего числа погибших в результате происходящего. 

29 октября сообщалось, что в Минздраве сектора Газа заявили, что более 3300 детей погибли в результате израильских обстрелов региона.

Также стало известно, что Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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