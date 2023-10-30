В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Соответствующий документ есть в думской электронной базе.
«Государственная дума... принять обращение... к Организации Объединённых Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта», — цитирует проект постановления РИА Новости.
В документе подчёркивается, что несовершеннолетние в настоящий момент составляют 40% от общего числа погибших в результате происходящего.
29 октября сообщалось, что в Минздраве сектора Газа заявили, что более 3300 детей погибли в результате израильских обстрелов региона.
Также стало известно, что Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.