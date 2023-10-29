Более 3300 детей погибли из-за обстрелов Израилем сектора Газа

В Минздраве сектора Газа заявили, что более 3300 детей погибли в результате израильских обстрелов региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 сентября составило 8 005 человек, из них 3 324 дети», — заявил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.

Подчёркивается, что под завалами находятся ещё более тысячи детей.

Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщил, что руководство больницы «Аль-Кудс», которая располагается в секторе Газа, получило предупреждение от Израиля о планах израильских военных разбомбить медицинское учреждение, в котором находятся 400 пациентов и 12 тыс. обычных граждан региона.