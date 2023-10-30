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Посольство России: Франция не связывалась с дипломатами по депортации россиян

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МВД Франции не связывалось по официальным каналам с посольством России по вопросу депортации россиян, заявили в диппредставительстве.
Посольство России: Франция не связывалась с дипломатами по депортации россиян
  • Gettyimages.ru
  • © pedro emanuel pereira

«Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило», — сообщили в посольстве РИА Новости.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что власти планируют депортировать 39 россиян по подозрению в приверженности радикальному исламу.

По словам Дарманена, россиян депортируют, как только власти страны дадут согласие принять обратно своих граждан.

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