Посол Израиля: в сектор Газа поступает гуманитарная помощь

В сектор Газа поступает гуманитарная помощь, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

«Туда (в сектор Газа. — RT) идёт гуманитарная помощь — каждый день до 100 грузовиков. Мы подключили обратно поставку воды на юг сектора Газа, хотя это враждующая с нами территория», — рассказал он.

Ранее Бен Цви сообщил, что власти Израиля не ведут прямых переговоров с ХАМАС.

29 октября американский лидер Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости увеличить объёмы поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.