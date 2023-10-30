Посол Израиля: в сектор Газа поступает гуманитарная помощь
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«Туда (в сектор Газа. — RT) идёт гуманитарная помощь — каждый день до 100 грузовиков. Мы подключили обратно поставку воды на юг сектора Газа, хотя это враждующая с нами территория», — рассказал он.
Ранее Бен Цви сообщил, что власти Израиля не ведут прямых переговоров с ХАМАС.
29 октября американский лидер Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости увеличить объёмы поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.