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Посол Израиля заявил об отсутствии прямых переговоров властей с ХАМАС

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Власти Израиля не ведут прямых переговоров с ХАМАС, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».
Посол Израиля заявил об отсутствии прямых переговоров властей с ХАМАС
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС. И не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, у израильской стороны нет информации о том, что происходит с заложниками. 

Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России последовательная позиция по конфликту Израиля и палестинского движения ХАМАС.

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