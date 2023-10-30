Посол Израиля заявил об отсутствии прямых переговоров властей с ХАМАС
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«Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС. И не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, у израильской стороны нет информации о том, что происходит с заложниками.
Ранее представитель Армии обороны Израиля заявил, что в Газе удерживаются не менее 239 заложников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России последовательная позиция по конфликту Израиля и палестинского движения ХАМАС.