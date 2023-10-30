Save the Children: в секторе Газа за три недели погибли более трёх тысяч детей

Число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, составило 3195 и превысило число детей, погибших в вооружённых конфликтах во всём мире за весь год начиная с 2019 года.

Об этом информирует международная благотворительная организация Save the Children.

«Три недели насилия вырвали детей из семей... Цифры ужасают», — говорится в сообщении.

При этом в организации отметили, что насилие в секторе Газа усиливается, поэтому гораздо больше детей остаются в серьёзной опасности.

Ранее в Минздраве Газы заявили, что при атаках Израиля в секторе Газа с начала эскалации погибли более 8 тыс. человек.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в двуличии из-за замалчивания гибели детей в секторе Газа.