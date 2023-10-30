RT в Telegram
Подпишись

Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины

Короткая ссылка
Американский профессор Джон Миршаймер выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины.

По его словам, совершенно очевидно, что контрнаступление закончилось.

«Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления больше нет», — сказал Миршаймер.

Кроме того, профессор подчеркнул, что скорее ВС России сейчас переходит в наступление в различных местах вдоль линии фронта.

Ранее в Times заявили, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также журналист Дэнни Хайфон отметил, что вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить