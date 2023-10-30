Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины

Американский профессор Джон Миршаймер выразил мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что провал контрнаступления ВСУ стал настоящей катастрофой для Украины.

По его словам, совершенно очевидно, что контрнаступление закончилось.

«Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления больше нет», — сказал Миршаймер.

Кроме того, профессор подчеркнул, что скорее ВС России сейчас переходит в наступление в различных местах вдоль линии фронта.

Ранее в Times заявили, что провал контрнаступления ВСУ спровоцировал трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также журналист Дэнни Хайфон отметил, что вера в фантазии Запада привела Киев к провалу ВСУ.