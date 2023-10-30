Дипломат Коша: оставшиеся на Украине люди живут в ужасном состоянии

Бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша рассказал в интервью Tokyo Shimbun, что оставшиеся на Украине люди живут в ужасном состоянии.

Дипломат выразил сильное беспокойство за психическое состояние оставшихся в стране украинцев. По его словам, они находятся в ужасном состоянии из-за усталости от конфликта.

При этом Коша отметил, что повсюду в стране уже с утра чувствуется запах алкоголя.

«В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно», — сказал он.

Ранее в Норвегии власти пообещали выплачивать в качестве меры поддержки по $1,5 тыс. украинцам, которые решили вернуться на родину.