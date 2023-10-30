Медведев: европейцам никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной.
Об этом он написал в сети «ВКонтакте».
«Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России», — сказал Медведев.
Также он заявил, что энергосотрудничество ЕС и России испорчено или заморожено надолго.
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