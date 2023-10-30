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Медведев: европейцам никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной.

Об этом он написал в сети «ВКонтакте».

«Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России», — сказал Медведев.

Также он заявил, что энергосотрудничество ЕС и России испорчено или заморожено надолго.

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