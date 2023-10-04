Сийярто: ЕС требует от Венгрии покупать меньше российских энергоносителей

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Европейский союз требует от Венгрии покупать как можно меньше энергоносителей у России.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром охраны окружающей среды Словении Бояном Кумером.

«Венгрия находится под постоянным давлением со стороны Брюсселя, требующего покупать меньше энергоносителей у России», — цитирует Сийярто ТАСС.

При этом, добавил он, ЕС не оказывает Будапешту никакой финансовой поддержки, чтобы власти могли покупать энергоносители из других источников.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря поставкам из России.