Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью газете Magyar Nemzet, что страна хорошо подготовилась к зиме благодаря поставкам из России.

По его словам, сделать это удалось благодаря сохранению «основанного на здравом смысле» сотрудничества с Россией.

«Энергоснабжение Венгрии безопасно, поскольку мы смогли сохранить сотрудничество, основанное на здравом смысле», — сказал министр.

При этом он отметил, что, по заверению главы МИД России Сергея Лаврова, Москва выполнит свои контрактные обязательства, которые она взяла на себя.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза в 2024 году не приведёт к отказу от антироссийской политики ЕС.