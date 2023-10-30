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ЛАГ: арабские страны на СБ ООН будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

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Постоянный представитель ЛАГ в ООН Маджид Абдель Фаттах заявил, что арабские страны, по инициативе которых 30 октября пройдёт заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа, будут добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом, как отмечает агентство, арабская группа придерживается единой позиции.

Кроме того, Фаттах подчеркнул необходимость «создания механизма защиты палестинского гражданского населения, чего требует палестинская сторона».

Ранее в Bloomberg заявили, что наземная операция ЦАХАЛ в Газе может продлиться до полугода.

Также Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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