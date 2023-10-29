МИД России: украинцы попросили Москву помочь вернуть отобранных Западом детей

Десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть детей, отобранных западными спецслужбами.

Об этом сообщил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

«Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — цитирует его РИА Новости.

Лукьянцев рассказал, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что власти Харьковской области собираются принудительно эвакуировать 275 детей из десяти населённых пунктов.