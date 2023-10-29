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Аналитик Юшков: разрыв газового договора Москвы и Киева вызовет рост цен в мире

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Разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной спровоцирует резкий рост цен на газовом рынке в мире.
Аналитик Юшков: разрыв газового договора Москвы и Киева вызовет рост цен в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом в интервью «Ленте.Ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Речь не идёт, что без украинской трубы Европа замёрзнет, но это будет фактором для роста цен», — отметил он.

Юшков напомнил, что контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа из России.

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