Нетаньяху извинился за свой пост с критикой израильских силовиков
- AP
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В Telegram он написал, что полностью поддерживает всех руководителей силовых структур, начальников штаба, солдат.
По его словам, он не должен был обвинять ЦАХАЛ в том, что армия не предупреждала его о военных намерениях ХАМАС.
«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это», — написал он.
Ранее премьер-министр удалил пост, в котором возложил вину за нападение ХАМАС 7 октября на силовиков.