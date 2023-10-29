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Нетаньяху извинился за свой пост с критикой израильских силовиков

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях извинился за свой пост с критикой израильских силовиков и заявил, что был неправ.
Нетаньяху извинился за свой пост с критикой израильских силовиков
  • AP
  • © Abir Sultan

В Telegram он написал, что полностью поддерживает всех руководителей силовых структур, начальников штаба, солдат.

По его словам, он не должен был обвинять ЦАХАЛ в том, что армия не предупреждала его о военных намерениях ХАМАС.

«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это», — написал он.

Ранее премьер-министр удалил пост, в котором возложил вину за нападение ХАМАС 7 октября на силовиков.

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