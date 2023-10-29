Глава МО Чехии призвала к выходу из ООН после ближневосточной резолюции
- AP
- © Bebeto Matthews
Она отметила, что только 14 стран прямо выступили против совершённого движением ХАМАС.
«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов», — приводит ТАСС слова Черноховой в соцсети X.
Министр добавила, что ООН не уважает право стран на оборону.
Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.