Глава МО Чехии призвала к выходу из ООН после ближневосточной резолюции

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН после принятия ГА ООН резолюции по палестино-израильскому конфликту.

Она отметила, что только 14 стран прямо выступили против совершённого движением ХАМАС.

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов», — приводит ТАСС слова Черноховой в соцсети X.

Министр добавила, что ООН не уважает право стран на оборону.

Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.