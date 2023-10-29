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Глава МО Чехии призвала к выходу из ООН после ближневосточной резолюции

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН после принятия ГА ООН резолюции по палестино-израильскому конфликту.
Глава МО Чехии призвала к выходу из ООН после ближневосточной резолюции
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Она отметила, что только 14 стран прямо выступили против совершённого движением ХАМАС.

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов», — приводит ТАСС слова Черноховой в соцсети X.

Министр добавила, что ООН не уважает право стран на оборону.

Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию с призывом о немедленном перемирии в зоне палестино-израильского конфликта.

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