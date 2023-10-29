Пушков: большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации на Ближнем Востоке.

Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, на Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались.

При этом, как отметил Пушков, рядом с США и Израилем оказалось в десять раз меньше стран — всего 12.

«А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции «глобальному большинству», — написал сенатор.

Ранее ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю и Палестине о немедленном перемирии.

Также постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с принятием Ближневосточной резолюции в Генассамблее ООН возобладали здравый смысл, справедливость и гуманизм.