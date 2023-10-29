Пушков: большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте
Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, на Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались.
При этом, как отметил Пушков, рядом с США и Израилем оказалось в десять раз меньше стран — всего 12.
«А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции «глобальному большинству», — написал сенатор.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю и Палестине о немедленном перемирии.
Также постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с принятием Ближневосточной резолюции в Генассамблее ООН возобладали здравый смысл, справедливость и гуманизм.