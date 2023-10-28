Трое полицейских пострадали в ходе пропалестинских митингов в Гамбурге

Трое полицейских пострадали в несанкционированных пропалестинских митингах в Гамбурге, сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, в районе Санкт-Георг прошли две акции в поддержку Палестины. Во время разгона второй в сотрудников правоохранительных органов бросали камни и бутылки.

«По состоянию на данный момент в результате нападения участников акции трое полицейских получили ранения, причём одному потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении.

Жители разных уголков земли вышли на митинги в поддержку Палестины. Акции прошли в США, Турции, Иордании и других странах. В Нью-Йорке сотни людей были арестованы во время демонстрации с требованием прекращения огня со стороны Израиля. Как прошли митинги по всему миру — в видео Ruptly.