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Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем» в ходе выступления на митинге в поддержку Палестины.
Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»
  • Gettyimages.ru

«Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте — этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», — цитирует его РИА Новости.

Турецкий лидер подчеркнул, что люди преисполнены той же решимости, что и в Ливии и Карабахе.

Эрдоган также посетовал на оппозиционеров, которые называют ХАМАС террористами. По мнению президента Турции, как террористическая группировка в сложившейся ситуации ведёт себя Израиль.

Ранее сообщалось о выступлении Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле.

Он назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.

Эрдоган также заявил, что западные страны нарушают принципы международного права, когда безоговорочно поддерживают Израиль.

Он добавил, что Турция объявит Израиль военным преступником.

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