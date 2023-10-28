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Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал «переломить ситуацию в секторе Газа», где вместо гуманитарной паузы происходит беспрецедентная эскалация бомбардировок.
Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа
  • Gettyimages.ru

«Меня воодушевил, казалось бы, растущий консенсус в отношении необходимости, по крайней мере, гуманитарной паузы на Ближнем Востоке. К сожалению, вместо этого я был удивлён беспрецедентной эскалацией бомбардировок... Эту ситуацию необходимо переломить», — написал он в микроблоге.

Директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста Мартин Шупп ранее заявил, что ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

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