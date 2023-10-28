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FP: Россия не пострадала от введённого странами Запада лимита цен на нефть

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Введение рядом западных стран лимита цен на российскую нефть в $60 за баррель не навредило России, пишет издание Foreign Policy.
FP: Россия не пострадала от введённого странами Запада лимита цен на нефть
  • РИА Новости

В статье отмечается, что сторонники введения этого ограничения на российскую нефть считают его «серьёзным инструментом воздействия» на Москву.

«В то время как критики полагают, что Россия легко обходит ограничение, что делает его неэффективным», — говорится в публикации. 

Как пишет издание, Россия полностью адаптировалась к этим ограничениям, например Москва усилила торговлю с теми странами, которые не поддержали потолок цен.

Ранее замглавы британского Минфина Джоанна Пенн заявила, что Великобритания обсуждает с остальными странами G7 эффективность потолка цен на российскую нефть и возможность его пересмотра ввиду изменений на мировом рынке.

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