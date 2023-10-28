Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Байрамовым
- РИА Новости
Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.
Министры обсудили актуальные вопросы отношений России и Азербайджана, а также региональной и международной повестки дня.
Кроме того, Лавров и Байрамов подтвердили необходимость наращивания усилий по нормализации отношений Баку и Еревана.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян допустил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца 2023 года.
17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.