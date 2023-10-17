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Пашинян допустил подписание мира между Ереваном и Баку до конца года

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян допустил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца 2023 года.
Пашинян допустил подписание мира между Ереваном и Баку до конца года
  • AFP
  • © Armenian parliament

Об этом Пашинян сказал в ходе выступления на заседании Европарламента.

Армянский премьер перечислил главные принципы нормализации отношений с Баку, главным из которых стало подтверждение территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана.

«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.

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