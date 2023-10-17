Пашинян допустил подписание мира между Ереваном и Баку до конца года
- AFP
- © Armenian parliament
Об этом Пашинян сказал в ходе выступления на заседании Европарламента.
Армянский премьер перечислил главные принципы нормализации отношений с Баку, главным из которых стало подтверждение территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана.
«Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта.