Армия Израиля обещала пропустить в Газу грузовики с едой, водой и медикаментами

Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Израиль пропустит на юг сектора Газа дополнительные грузовики с едой, питьевой водой и лекарствами.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг», — сказал он.

По словам Хагари, сегодня ЦАХАЛ пропустит ещё грузовики с водой, продуктами и лекарствами.

Люди, которые окажутся в безопасном пространстве, получат еду, воду и медикаменты, уточнил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

Как заявил представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн, за период с 7 октября в секторе Газа погибли 16 медработников, ещё 30 получили ранения, всего было зарегистрировано 75 атак на сферу здравоохранения.