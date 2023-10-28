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Армия Израиля обещала пропустить в Газу грузовики с едой, водой и медикаментами

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Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Израиль пропустит на юг сектора Газа дополнительные грузовики с едой, питьевой водой и лекарствами.
Армия Израиля обещала пропустить в Газу грузовики с едой, водой и медикаментами
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы увеличиваем гуманитарную помощь гражданам Газы, переехавшим на юг», — сказал он.

По словам Хагари, сегодня ЦАХАЛ пропустит ещё грузовики с водой, продуктами и лекарствами.

Люди, которые окажутся в безопасном пространстве, получат еду, воду и медикаменты, уточнил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

Как заявил представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн, за период с 7 октября в секторе Газа погибли 16 медработников, ещё 30 получили ранения, всего было зарегистрировано 75 атак на сферу здравоохранения.

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