TAZ: Зеленский понимает туманность перспектив вступления Украины в ЕС

Журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель выразила мнение, что Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности.

При этом, по её словам, Зеленский «палит из всех орудий», требуя, по возможности, до конца года начать переговоры по присоединению к ЕС.

Эртель также добавила, что переговоры о вступлении могут затянуться «на десятилетия, если потребуется».

Ранее сообщалось, что Европарламент ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года.

Также глава директората НАТО Джессика Кокс заявила о неготовности Украины к вступлению в альянс.