TAZ: Зеленский понимает туманность перспектив вступления Украины в ЕС
При этом, по её словам, Зеленский «палит из всех орудий», требуя, по возможности, до конца года начать переговоры по присоединению к ЕС.
Эртель также добавила, что переговоры о вступлении могут затянуться «на десятилетия, если потребуется».
Ранее сообщалось, что Европарламент ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года.
Также глава директората НАТО Джессика Кокс заявила о неготовности Украины к вступлению в альянс.