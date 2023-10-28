Nouvelle Tribune: бойкот России в космосе сделал Европу зависимой от SpaceX
Об этом пишет La Nouvelle Tribune.
В издании отметили, что раньше космос считался сферой, где политические конфронтации не имели влияния. Однако теперь, согласно статье, он стал местом противостояния.
«Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашёл в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей», — говорится в публикации.
Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что полёт сверхтяжёлого космического корабля Starship на Марс может состояться через четыре года.
Также сообщалось, что SpaceX в 2023 году доставит на орбиту около 1,6 тыс. тонн груза.