Nouvelle Tribune: бойкот России в космосе сделал Европу зависимой от SpaceX

Проект европейской спутниковой навигации Galileo зашёл в тупик из-за санкций против космических технологий России, а временный альянс со SpaceX демонстрирует зависимость Европы от неевропейских игроков в этой области.

Об этом пишет La Nouvelle Tribune.

В издании отметили, что раньше космос считался сферой, где политические конфронтации не имели влияния. Однако теперь, согласно статье, он стал местом противостояния.

«Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашёл в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей», — говорится в публикации.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что полёт сверхтяжёлого космического корабля Starship на Марс может состояться через четыре года.

Также сообщалось, что SpaceX в 2023 году доставит на орбиту около 1,6 тыс. тонн груза.