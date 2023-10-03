Узнать больше

Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту около 1,6 тысяч тонн груза

Короткая ссылка
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту около 1,6 тыс. т груза.

«SpaceX планирует доставить на орбиту около 1,6 тыс. т груза в этом году. Остальные доставят около 400 т, большая часть из которых будет поставлена Китаем», — написал он в соцсети Х.

Ранее главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри заявил, что SpaceX будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить