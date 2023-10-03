Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту около 1,6 тысяч тонн груза

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту около 1,6 тыс. т груза.

«SpaceX планирует доставить на орбиту около 1,6 тыс. т груза в этом году. Остальные доставят около 400 т, большая часть из которых будет поставлена Китаем», — написал он в соцсети Х.

Ранее главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри заявил, что SpaceX будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки.