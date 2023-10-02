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SpaceX будет предоставлять спутниковую широкополосную связь в 11 странах Африки

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Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска будет сотрудничать с панафриканской технологической компанией Jumia Technologies, которая будет продавать её услуги спутниковой широкополосной связи сети Starlink в 11 странах Африки, заявил главный коммерческий директор Jumia Хишам эль-Габри.
SpaceX будет предоставлять спутниковую широкополосную связь в 11 странах Африки
  • Gettyimages.ru
  • © JHVEPhoto

«Мы видели, как Starlink заключал подобные сделки в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, а теперь и Африка получит возможность доступа к услугам высокоскоростного интернета», — приводит агентство Bloomberg слова эль-Габри.

По его словам, в этом месяце планируется начать продажи через сайты компании и агентов в Нигерии, затем в Кении.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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